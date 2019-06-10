مرشح لخلافة ماي: بريطانيا بين روسيا الأكثر عدوانية" و"الصين الإستبدادية

قال جيريمي هانت أحد المرشحين البارزين الذين يتنافسون على خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إنه سيترك الاتحاد الأوروبي دون اتفاق لكن بعمق شديد، وأعرب عن أمله في أن تتعاون الكتلة مع زعيم بريطاني جديد.



قال هانت، "فشلنا في تسليم Brexit وضع بلدنا وحزبنا في خطر شديد، ولكن هناك حقيقة واحدة فقط وهي أنه من دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لن تكون هناك حكومة محافظة وربما لا حزب محافظ.



قال هانت، "إذا كنا نريد صفقة، فسوف يتعين علينا التعامل بجدية مع بروكسل، ومن خلال محادثاتي مع الزعماء الأوروبيين، من الواضح لي أن هناك صفقة يجب القيام بها، وهم يريدون منا أن نتوصل إلى مقترحات ".



قال هنت، إنه مع "روسيا الأكثر عدوانية" و"الصين الأكثر استبدادية"، فإنه سيعزز الإنفاق الدفاعي إذا أصبح رئيسًا للوزراء.