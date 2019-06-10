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الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:46 م

كواليس تصحيح اللغة العربية: "النتائج الأولية مبشرة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيمان ماهر
dostor.org/2660602

كشفت مصادر داخل كنترول الثانوية العامة أن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، بدأت صباح اليوم الإثنين، مؤكدة أن المؤشرات الأولية للتصحيح مبشرة للغاية، خاصة أن الامتحان كان يتميز بالسهولة.

وأوضحت المصادر، أن الملامح النهائية للعينة العشوائية لمادة اللغة العربية سوف تظهر مساء غد الثلاثاء، على أن يتم إعلانها رسميًا خلال أيام، مشيرة إلى أنه تم التنبيه على المصححين فى الكنترولات ببعض التعديلات على نموذج إجابة اللغة العربية ولكن لم يتم إعلان ذلك رسميًا حتى الآن، وعلى رأسها سؤال فى القصة، الذى دار حوله الكثير من اللغط، وسوف تسمح الوزارة بقبول إجابتين فيه.

وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، أمس الأول السبت، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.

وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبًا وطالبة، منهم 264،653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

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