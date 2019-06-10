الإمارات تدفع 50 ألف دولار لكل عائلة شهيد بقطاع غزة

أعلنت حركة الجهاد الإسلامى، اليوم الإثنين، تسوية ملف 40 شهيدًا من ضحايا أحداث الإنقسام الفلسطينى بين حركتى فتح وحماس.



وأوضح القيادى بحركة الجهاد الإسلامى خضر حبيب، فى تصريحات صحفية، أنه تم التوصل لتسوية ملف الضحايا وجميعهم من قطاع غزة، باعتماد 20 شهيدا من فتح، ومثلهم من حماس.



وأشار حبيب إلى أنه بدعم من الإمارات سيتم دفع مبلغ 50 ألف دولار لكل عائلة شهيد، مشيرا إلى أنها رعت مشروعا مماثلا لـ 134 أسرة من أسر الشهداء، لافتا إلى أن اللجنة تمكنت من تسوية ملفات 174 أسرة.



وأضاف حبيب أن اللجنة ستواصل عملها وتأمل في الفترة المقبلة أن يتوفر الدعم المالي اللازم لتسوية جميع الملفات الخاصة بضحايا ومصابي فترة الانقسام، وفقا لتصريحات لصحيفة القدس.

