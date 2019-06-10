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الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:43 م

غياب 242 طالبًا بالثانوية العامة عن امتحانات اليوم بلجان ملوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
على حسين
dostor.org/2660597

أكد محسن التوني مدير إدارة ملوي التعليمية جنوب محافظة المنيا، أن اليوم الثاني من امتحانات الثانوية العامة، والتي أدى فيها الطلاب والطالبات الامتحان بمادتي الاقتصاد والإحصاء، شهد غياب 242 طالبا وطالبة من إجمالي عدد الطلاب البالغ 3 ألاف و679 طالبا وطالبة، حضر منهم 3 آلاف و437، وتغيب 242 طالبا.

وأضاف "التوني" أن اللجان بمركز ملوي لم تشهد أى شكوى أو تجاوزات سواء من الطلاب بخصوص أسئلة الامتحان، كما التزم جميع المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان بالتواجد داخل اللجان المحددة لهم، كما لم تصل بلاغات بوقوع حالات إغماء أو حالات مرضية.

يذكر أن محافظة المنيا تضم 80 لجنة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019 يؤدي خلالها 32 ألفا و400 طالب وطالبة الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية التسع بمركز المحافظة.

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