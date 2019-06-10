رئيس الحكومة اليمني يطالب الأمم المتحدة باحترام وحدة البلاد

حذرت الحكومة اليمنية الشرعية - المعترف بها دوليًا - منظمة الأمم المتحدة من التحرك خارج الإطار القانوني لليمن ووحدته وسيادته واستقلاله.



وقال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك - في تصريحات أوردتها قناة (العربية) الإخبارية اليوم الاثنين -: "إن التجاوزات التي حصلت مؤخرًا يتوجب الإقرار أنها خارج إطار ومسار السلام المتفق عليه"، مشيرًا إلى أنه من ضمن تلك التجاوزات مسرحية الانسحاب الهزلي أحادي الجانب وما رافقها من تصريحات لا تنسجم مع القانون الدولي والإطار الحاكم لمهمة المبعوث.



وشدد عبد الملك على أهمية أن يتنبه المبعوث الخاص إلى أنه يتحرك في إطار قانوني تتوجب مراعاته، بما يحترم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله.



وعن إمكانية نجاح اتفاقات السويد، أكد وجود فرصة لتطبيق اتفاق ستوكهولم بشرط التعامل مع هذه الاتفاقات ورؤيتها ضمن مسار عام للسلام يفضي إلى تطبيق القرارات الدولية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.



وأضاف: "أنه ما دون ذلك تبقى كل المحاولات مجرد زمن تستخدمه جماعة الحوثي في تفخيخ مدينة الحديدة وتحويلها إلى مخزن بارود".