ذا ناشونال: الاحتفاء بـ"أحمد خالد توفيق" يعكس تخطي نجاحه حدود مصر

أكدت مجلة "ذا ناشونال" الإماراتية في نسختها الإنجليزية، أن عملاق البحث الأمريكي "جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد الكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق.



وتابعت أن "توفيق" توفي عن عمر يناهز 56 عامًا، وكان أكثر المؤلفين مبيعًا، وكان لتوفيق أكثر من 500 كتاب.



وأضافت أن وفاة "توفيق" أثارت موجة كبيرة من الحزن بين الشباب في مصر، حيث يعد كاتب الشباب الأول، على الرغم من أنه نشلر أولى روياته في وقت متأخر عندما كان يبلغ من العمر 32 عامًا.



وأشارت إلى أنه شهرة "توفيق" لم تقف عند حدود مصر، بل امتدت لكبرى شركات الإنتاج الأمريكية "نتفليكس" التي أعلنت أنها ستنتج سلسلة ما وراء الطبيعة وتحولها لعمل درامي.



وأوضحت أن احتفال جوجل بميلاد الكاتب الراحل يعكس مدى نجاحه وتأثير على قطاع عريض من الشباب.

