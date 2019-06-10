أكبر شركة لإنتاج الماس الخام فى العالم تتعرض للسرقة

قالت السلطات الروسية اليوم الإثنين، إنها اكتشفت ما قيمته نحو ثلاثة ملايين دولار من الماس المسروق وأكثر من 2.5 مليون دولار نقدًا، موجودة في منازل عصابة إجرامية تعمل داخل شركة ألروسا المنتجة للماس.



فيما أكدت شركة الروسا، وهى أكبر منتج للماس الخام في العالم من حيث القيراط، أن أجهزة الأمن قد كشفت عن سرقة مستمرة للماس في قسم الفرز.



فيما قالت لجنة التحقيق الروسية التي تحقق في الجريمة، فى بيان لها إن ثلاثة من المشتبه بهم، أحدهم موظف في شركة الروسا، قد احتجزتهم محكمة روسية.



وقالت Alrosa في بيان لها: "تشير شركة Alrosa تمامًا إلى المعلومات الواردة من FSB (جهاز الأمن) في روسيا بشأن اعتراض مخطط شامل لسرقة ألماس الخام في منظمة البيع المتحدة التابعة للشركة"، في إشارة إلى إدارة التقييم والمبيعات التابعة لها.



قال المحققون إن المشتبه بهم تم القبض عليهم متلبسين يوم الخميس الماضي، وهم يحاولون سرقة مجموعة أخرى من ألماس قيمتها أكثر من 22 مليون روبل (340 ألف دولار).



أثناء التحقيق اللاحق، تم العثور على مخبأ أكبر للماس والنقد، بالإضافة إلى المجوهرات وعشرات الساعات المرصعة بالماس.