الغرف التجارية تدعم قطاع الأعمال في تنمية الصادرات لأفريقيا

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أنه يبارك ويدعم خطة وزارة قطاع الأعمال العام المتعلقة بدعم الصادرات المصرية في أفريقيا.



وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال اللقاء الذي عقدته وزارة قطاع الأعمال العام مع مجتمع الأعمال ممثلا في الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال وجمعية شباب الأعمال وجمعية المصدرين والمجالس التصديرية أن نجاح خطة قطاع الأعمال لدعم الصادرات تحتاج الي التعاون بين جميع الجهات المشتركة كما شكر الوكيل وزارة قطاع الأعمال لتبنيها الأمر.



وتسعي وزارة قطاع الأعمال العام إلى إحداث تطوير في الشركات التابعة لها ضمن خطتها المعلنة لتحويل خسائر الشركات الخاسرة الي ربحية وزيادة ايرادات وأرباح الشركات الرابحة مع وضع استراتيجية تستهدف منها الوزارة العمل علي زيادة العائد من الناتج القومي لمنتجات الشركات التابعة لها في اطار تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المملوكة لها.