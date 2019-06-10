مسيرات العودة تنطلق الجمعة المقبلة تحت شعار "لا لضم الضفة"

تعليقا منها على تصريحات السفير الأمريكى بإسرائيل ميلتون فريدمان حول ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة للمستوطنات الإسرائيلية، دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في جمعة " لا لضم الضفة"، في مخيمات العودة الخمس شرق قطاع غزة.



وطالبت الهيئة في بيان لها جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان للوقوف في وجه المؤامرة الصهيوأمريكية المتمثلة في صفقة القرن وما تنطوي عليه من تداعيات تسعى للقضاء على الوجود الفلسطيني وتصفية الحقوق الفلسطينية وفي مقدمها حق العودة.



وأشارت الهيئة إلى رفضها القاطع للورشة الإقتصادية المقرر عقدها فى العاصمة البحرينية المنامة خلال الشهر الجارى، مطالبة بموقف عربى قوى حيال المشاريع الأمريكية المشبوهة.



كما أكدت الهيئة ضرورة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وبناء استراتيجية تقوم على دعم مقومات صمود الشعب الفلسطينى وتعظيم كافة أشكال المقاومة في مواجهة التحديات والاستهدافات التي تحاك بحق القضية الفلسطينية، وفقا لوكالة سما.

