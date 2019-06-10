الوكيل يطالب بتعديل قوانين قطاع الأعمال العام

طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وزارة قطاع الأعمال العام بضرورة تعديل مواد قانون 203 قطاع أعمال الذي يحكم شركات الوزارة.



وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال اللقاء الذي عقدته وزارة قطاع الأعمال العام مع مجتمع الأعمال ممثلا في الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال وجمعية شباب الأعمال وجمعية المصدرين والمجالس التصديرية أن قطاع الأعمال العام قطاع حيوي وهام ويحتاج لتشريعات داعمة لعمليات تطويره.



وتسعي وزارة قطاع الأعمال العام الي احداث تطوير في الشركات التابعة لها ضمن خطتها المعلنة لتحويل خسائر الشركات الخاسرة الي ربحية وزيادة ايرادات وأرباح الشركات الرابحة مع وضع استراتيجية تستهدف منها الوزارة العمل علي زيادة العائد من الناتج القومي لمنتجات الشركات التابعة لها في اطار تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المملوكة لها.