ترامب يضع خطة جديدة تفتح النار على المكسيك

قال الرئيس دونالد ترامب اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وقعت على جزء آخر من اتفاق هجرة وأمن مع المكسيك، يلزم التصديق عليه من قبل المشرعين المكسيكيين.



ولم يقدم تفاصيل لكنه هدد بالتعريفات إذا لم يوافق الكونجرس المكسيكي على الخطة.



قال ترامب، "لقد قمنا بتوقيع وتوثيق جزء آخر مهم جدًا من اتفاقية الهجرة والأمن مع المكسيك، وهو جزء تطلب الولايات المتحدة الحصول عليه لسنوات عديدة، وسيتم الإعلان عنه في المستقبل غير البعيد وسيحتاج إلى تصويت من قبل الهيئة التشريعية المكسيكية ".



اضاف ترامب، "لا نتوقع حدوث مشكلة في التصويت، ولكن إذا لم تتم الموافقة لأي سبب من الأسباب، فستتم إعادة التعريفات."



في الشهر الماضي، هدد ترامب التعريفات الجمركية بنسبة 5 ٪ على السلع المكسيكية وستزيد الرسوم كل شهر حتى تصل إلى 25٪ في أكتوبر، ما لم توقف المكسيك الهجرة غير الشرعية عبر حدودها مع المكسيك.