الاحتلال يحكم على أسيرة فلسطينية بالسجن 13 شهرا وغرامة مالية

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن محكمة "عوفر" العسكرية، حكمت اليوم الاثنين، على الأسيرة لما خاطر الفاخوري (43 عاما) من مدينة الخليل، بالسجن الفعلي لمدة 13 شهرا وغرامة مالية قيمتها 4 آلاف شيقل (الدولار يعادل 6ر3 شيقل)، و10 شهور وقف تنفيذ لمدة خمس سنوات.



يذكر أن الأسيرة لما خاطر أم لخمسة أطفال، وجرى اعتقالها بتاريخ 2472018، بذريعة التحريض عبر كتابتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد نقلت عقب اعتقالها إلى مركز تحقيق "عسقلان"، وحُقق معها لساعات طويلة، وتعرضت للتنكيل خلال استجوابها.



في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا على حاجز عسكري غرب جنين شمال الضفة. وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نسيم جهاد نزال (18 عاما) على حاجز عسكري سالم.