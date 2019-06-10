القاهرة : الإثنين 10 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:52 م

ملحمة «دمياط للأثاث»: 130 ألف فرصة عمل وإنقاذ الصناعة من التدهور
12:26 م

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
سياسي
الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:21 م

اقتصادية البرلمان توافق على تعديلات جديدة بقانون الاستثمار

النائب أحمد سمير
النائب أحمد سمير
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
dostor.org/2660333

وافقت اللجنة الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، منذ قليل، علي تعديل جديد لقانون الاستثمار، المٌقدم من النائب محمد العقاد و60 نائبا أخرين، حيث نص التعديل الجديد علي الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري ولا إلي إسناد أعمال التقييم إلي خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية.

وقال النائب محمد العقاد، في كلمة له باجتماع اللجنة، إن القانون الحالي لم ينص علي الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلي خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وينص القانون الحالي في مادته الـ64 على:"في تطبيق أحكام تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجازية أو مقابل الانتفاع عن طريق إحدي الجهات التالية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، واللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية السياحية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفق النشاط المستهدف إقامته.

وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوي الخبرة في عضوية لجان التقدير، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز 30 يوميا من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها".

فيما ينص التعديل الجديد المُقدم من النائب محمد العقاد علي:"تلتزم جهة التقدير بالأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري بضم ممثلين من ذوي الخبرة في عضوية لجان التقدير من خبراء التقييم العقاري المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وانهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم طلب إليها".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

النواب يوافق نهائيًا على المواد التى تدعم زيادة نسبة المرأة في البرلمان

منذ أقل من شهرين

رئيس النواب: إسكات المعارضة في البرلمان "غير مقبول"

منذ شهرين

"عبدالعال": لا توريث أو تأبيد فى مدد الرئاسة بتعديلات الدستور

منذ 3 شهر

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي

منذ 4 شهر

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ 8 شهر

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

الآن

"ثقب الأمل".. سبيل الأمهات للاطمئنان على أبنائهم في امتحانات الثانوية

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

"طالب المروحة" يصل إلى لجنة امتحان الاقتصاد والإحصاء بالدقهلية

أهم أسباب موافقة أونتاريو بكندا على الاحتفاء بـ "يوليو" شهرًا للتراث المصري

ads
الأكثر قراءة

كيف تشاهد بطولة الأمم الإفريقية على تايم سبورت دون تشفير أو اشتراك؟

مصير الدوري.. الخطيب يرفض مقترح الوزير

الباز يكشف حقيقة وفاة "لسان الشيطان" معتز مطر في حادث سير بتركيا

تداول أجزاء من امتحان الاقتصاد عبر "السوشيال ميديا".. والتعليم ترد

ألبومات الصور

تحصيل 256 ألف جنيه غرامات إشغالات بحي وسط الإسكندرية

ضبط سيارة تحمل عبارات خادشة للحياء بالدقهلية

المستشار بهاء أبوشقة يعرض تعديل قانون المحكمة الدستورية

أول جلسة للبرلمان بعد عيد الفطر المبارك

رياضة

روسيا تتحسر على تمديد إيقاف اتحاد ألعاب القوى بسبب المنشطات

الدورى الأمريكى: ترقب وحماس فى تورونتو مع اقتراب رابتورز من اللقب

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة ضم الفرنسي فيرلاند ميندي

نجم الساعة

رئيس مدينة الفشن ببني سويف يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات

الأكثر قراءة

كيف تشاهد بطولة الأمم الإفريقية على تايم سبورت دون تشفير أو اشتراك؟

مصير الدوري.. الخطيب يرفض مقترح الوزير

الباز يكشف حقيقة وفاة "لسان الشيطان" معتز مطر في حادث سير بتركيا

تداول أجزاء من امتحان الاقتصاد عبر "السوشيال ميديا".. والتعليم ترد

الرئيس نيوز

إجراءات حكومية لتوفير خدمات لوجستية في النقل والبداية بشرق إفريقيا

استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات أمم أفريقيا 2019 (صور)

مقتل 4 سودانيين أول أيام العصيان وشاهد:"غدروا بابن خالتي"

"افصلوا الإنترنت".. طلب إحاطة بشأن استخدام التابلت في الغش أثناء الامتحانات

طلب إحاطة يطالب بنقل الطلاب المصريين الدارسين في السودان إلى الجامعات المصرية

كشكول

انتهاء طلاب الثانوية العامة من امتحان الإحصاء

وزير التعليم تعقيباً على تداول امتحانات الثانوية: حالات يجرى عقابها

طلاب اطما: "حلينا اللي ينجحنا في امتحان الاقتصاد والإحصاء"

بدء خروج طلاب الثانوية العامة بلجان "طما"

"أمهات مصر": اقتصاد الثانوية العامة صعب لمن استهان به

الأمصار

اعتقال 11 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الصين: نحذر من أي تدخل في شئون هونج كونج

للمرة الأولى.. الصحف الروسية تنتفض ردا على اعتقال مراسل

لإبعاده عن انتخابات 2019.. السلطات البرازيلية تعتقل لولا دا سيلفا

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

"الإغاثة" تطالب بتدبير 710 ملايين دولار لمواجهة آثار الجفاف بالصومال

كنوز متحف المجوهرات الملكية في معرض صور بمكتبة الإسكندرية

تزايد الغضب بشأن دور الآباء الصغار في وفاة رضيعة بكوريا الجنوبية

الصحة

سياحة "الجنان المفقودة" خطر كارثى على الصحة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎