روسيا تتحسر على تمديد إيقاف اتحاد ألعاب القوى بسبب المنشطات

قال ستانيسلاس بوزدنياكوف رئيس اللجنة الأولمبية الروسية اليوم الاثنين إنه يتحسر على قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بتمديد إيقاف الاتحاد الروسي بسبب تعاطي المنشطات وفقا لما ذكرته وكالة تاس.



وأمس الأحد مدد الاتحاد الدولي لألعاب القوى إيقاف الاتحاد الروسي وقال إنه سيحقق في ما توصلت إليه رويترز عن استمرار مدربين روس موقوفين في العمل مع الرياضيين.



وتعرض الاتحاد الروسي لألعاب القوى للإيقاف في نوفمبر 2015 بعدما توصل تقرير أشرفت عليه الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى أدلة عن استخدام المنشطات على نطاق واسع في الرياضة.



وعوقب الاتحاد الروسي لألعاب القوى بالحرمان من المشاركة في المنافسات الدولية منذ 2015، في أعقاب تقرير ريتشارد مكلارين كبير محققي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) والذي أشار إلى وجود برنامج ممنهج لتعاطي المنشطات بين الرياضيين الروس برعاية جهات حكومية.



