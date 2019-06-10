دي ليخت: رونالدو طلب مني الانضمام إلى يوفنتوس

أثار اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت، نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، الشكوك حول مستقبله بعد خسارة منتخب بلاده للقب بطولة دوري أمم أوروبا إثر سقوطه أمس الأحد في المباراة النهاية بهدف نظيف أمام البرتغال.



وقال دي ليخت عقب المباراة في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الآن سأبدأ عطلتي، سأفكر في الأفضل لي وسأقرر بعد ذلك، أعتقد أنه من الأفضل للاعب شاب أن يلعب بشكل مستمر، هذا هو الشيء الوحيد الذي أعرفه".



وكشف دي ليخت أن كريستيانو رونالد، قائد المنتخب البرتغالي، طلب منه عقب مباراة أمس الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي ليلعب بجواره.



واستطرد دي ليخت قائلا: "رونالدو طلب مني الذهاب إلى يوفنتوس، لقد تفاجأت قليلا من هذا الطلب ولهذا ضحكت، لم أفهمه في البداية".