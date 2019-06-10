وزير الخارجية اليمني يتقدم باستقالته

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الاثنين، باستقالة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني من منصبه.



ولم تشر القناة إلى تفاصيل أخرى في هذا الصدد.



وكان اليماني يشغل منصب مندوب اليمن في الأمم المتحدة، والتحق بوزارة الخارجية في يناير 1991، وفي الفترة من يناير 2011 وحتى ديسمبر 2012 عمل نائبا لرئيس دائرة مكتب وزير الخارجية.



كما نال درجة سفير بوزارة الخارجية في القرار الجمهوري رقم 79 لعام 2013، ودرجة وزير مفوض في العام2009، ودرجة مستشار في العام 2004، حيث تدرج في السلك الدبلوماسي من ملحق دبلوماسي إلى سفير.



يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش اليمني سيطرته على عدة مناطق في تعز والضالع.