راحة وهدوء بلجان الشرقية لسهولة امتحان الاقتصاد

سادت حالة من الراحة والهدوء بين طلاب وطالبات الثانوية العامة، وذويهم بمحافظة الشرقية، بعد انتهاء امتحان مادة الاقتصاد، بعد أن جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.



وقالت زكية علي أحمد، والدة طالبة بمدرسة السادات الثانوية بنات، بمنطقة النحال بمدينة الزقازيق، إن ابنتها قد طمأنتها على حسن سير الامتحان، مؤكدة أنه لا توجد شكاوى على مستوى غالبية الطلاب بشأن الامتحان.



وقد أكد الطلاب بمحافظة الشرقية أن الامتحان جاء مباشرا دون أسئلة ملتفة، وأنه جاء من المهج مباشرة وخالي من التعقيدات.



يذكر أنه تم تكثيف التواجد الأمني بمحيط لجان الثانوية العامة بكافة مدن ومراكز المحافظة، كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف ومديرية الصحة للتعامل الفوري مع أي حالة.



يذكر أن طالبات وطلاب الشرقية، يؤدون الامتحانات في 122 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية ومجهزة لاستقبال عدد 44 ألفا و477 طالبا وطالبة، لأداء امتحانات الدور، ومن المقرر أن تنتهي الامتحاتات يوم الأربعاء الموافق 3 7 2019 في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية).