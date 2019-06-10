كاهن يتعرض للطعن داخل كنيسة في بولندا وسط غموض الدافع

تعرض كاهن للطعن على يد رجل في كنيسة بمدينة فروتسلاف في بولندا، اليوم الاثنين.



وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء البولندية (PAP) إنه تم نقل الكاهن إلى المستشفى مصابا بجروح في الرئة، وهو في حالة مستقرة، مضيفا أنه تم القبض على المهاجم ولكن دافعه لم يتضح بعد.



وأفادت الشرطة بأن الهجوم وقع الساعة السابعة صباحا.



وذكر الموقع الإخباري البولندي "TVP.info" أن المهاجم تحدث إلى الكاهن، الذي كان في طريقه إلى المذبح للإعداد لإقامة قداس، قبل أن يطعنه فجأة في صدره.



يأتي هذا في الوقت الذي ازدادت فيه نبرة الكراهية بين الأديان بشكل عام، ربما كان آخر هذه الأعمال الإرهابية العدائية ما وقع في نيوزيلندا وسريلانكا.