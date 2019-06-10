"أمهات مصر": اقتصاد الثانوية العامة صعب لمن استهان به

أكدت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، صعوبة امتحان الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة، مرجحة السبب في ذلك إلى استهانة أغلب الطلاب بالاقتصاد لأنه خارج المجموع.



وأوضحت عبير، في تصريحات صحفية، أن عدد كبير من الطلاب ذاكروا الفصول الأولى من مادة الأقتصاد لأنه خارج المجموع ومادة نجاح ورسوب فقط، في حين أن أغلب أسئلة الإمتحان جاءت من الفصول الأخيرة وهو ما أدي إلي صدمة عدد كبير من الطلاب.



فيما أعرب عدد آخر من الطلاب عن سعادتهم من سهولة امتحان مادة الاقتصاد، مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط.



وأشارت إلى أن عدد من أولياء الأمور طالبوا بعقد مواد الإمتحانات التي لا تضاف إلي المجموع قبل انعقاد امتحانات نهاية العام، قائلين: "ولادنا مش هيعرفوا يركزوا في إمتحانات هذه المواد، علشان بنركز في المواد الأساسية".



وحذرت عبير، أولياء الأمور والطلاب من الانسياق وراء صفحات الغش على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تقوم بنشر بنماذج تزعم أنها للامتحانات وذلك بهدف إثارة البلبلة وخلق حالة من التوتر والقلق لأولياء الأمور والطلاب، مطالبة الجهات المعنية بغلق هذه الصفحات.