قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، إن الزيارة التي أنجزها الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخرًا إلى روسيا، كانت ناجحة وشهدت على المستوى غير المسبوق للعلاقات بين البلدين اللذين يعملان على استقرار الوضع الدولى.



وأضاف المتحدث الصينى، إن الجانب الصينى مرتاح للغاية لنتائج هذه الزيارة التي اتخذت خلالها الخطوات لرفع العلاقات الصينية الروسية إلى مستوى جديد وإقامة علاقات شراكة شاملة بين البلدين فى عصر جديد.



واختتم حديثه قائلًا: "هذه الزيارة أظهرت مرة أخرى أن علاقاتنا بالشراكة الشاملة مع روسيا في أفضل مراحل تطورها"، مؤكدًا أنه في ظل عدم الاستقرار في حلبة الشرطة الأجنبية، فإن التعاون الفعال بين الصين وروسيا سيعزز الاستقرار العالمى.