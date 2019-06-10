مخيمات اللاجئين فى الركبان والحول تشعل حربًا بين موسكو وواشنطن

قال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي، العقيد ميخائيل مزينتسيف، إن الولايات المتحدة تخلق ظروفًا غير إنسانية بشكل مصطنع للاجئين في مخيمي ركبان والحول الخاضعين لسيطرتها، مما يخلق مخاطر عودة الجماعات الإرهابية إلى سوريا.



قال مزينتسيف، إن واشنظن تنتهك جميع القواعد الأساسية للقانون الدولي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأن الوضع الحالي في الركبان والحول غير إنسانى تمامًا، وأضاف ميزينتسيف في اجتماع مشترك لرؤساء مقر التنسيق المشترك بين الوكالات الروسية والسورية: "الولايات المتحدة تخلق أساسًا لعودة المنظمات الإرهابية بهدف الحفاظ على عدم الاستقرار في البلاد والمنطقة".



شدد الجنرال على أن سيطرة الولايات المتحدة وحلفائها على الأراضي السورية، وكذلك مخيمى ركبان والحول يؤخران الجهود المبذولة لإنهاء النزاع السوري، ويزيدان من وضع الجريمة ويعيقان عملية إعادة اللاجئين.