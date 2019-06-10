الكهرباء و"سيمنس" يوقعان عقد توفير محولات رقمية للشبكة القومية

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سيمنس عقد توريد أول محول كهربائي رقمي، من محولات الشركة الألمانية الرقمية Sensformers.



وتُعد هذه المحولات الأولى بالتقنية الرقمية المتكاملة في العالم، حيث من المتوقع أن تعمل هذه المحولات المتطورة على زيادة مستوى الاعتمادية والكفاءة التشغيلية للطاقة التي يتم نقلها من محطتي محولات كفر الشيخ والزقازيق جهد 500220 كيلوفولت بمنطقة الدلتا، والتي تشهد تناميا في معدلات الطلب على الطاقة.



وقالت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه في ظل عمليات التنمية التي تشهدها مصر والتطور الكبير في قطاع الطاقة تمر شبكة الكهرباء المصرية في الوقت الراهن بتحولات غير مسبوقة على مستوى العرض والطلب، لذا تعمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تطبيق أحدث التقنيات من أجل زيادة كفاءة وقدرات الشبكة الوطنية".



وأضافت: أصبح التحول الرقمي عاملًا رئيسيًا في البنية التحتية للشبكة، بما في ذلك المحولات الكهربائية التي ستساعدنا على تحسين مستويات توزيع الطاقة وتقليل الفاقد".



وتابعت: في إطار الاتفاقية الجديدة، ستقوم الشركة الألمانية بتوريد 14 محولا كهربائيا رقميا من طراز "Sensformer"، بالإضافة للقيام بكل الأعمال الهندسية بما في ذلك تصميم وتصنيع وتركيب المحولات وإدارة الموقع مع توفير خدمات الاختبار والتشغيل التجريبي، حيث يتم تنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح.

وبما يدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء في تنفيذ أولوياتها المتعلقة بزيادة القدرات والسعات التشغيلية للشبكة، اتفقت سيمنس مع الشركة على تنفيذ المشروع بسرعة وخلال جدول زمني ضيق، بحيث يتم استكمال المشروع بحلول مايو 2020.



تشهد شبكة نقل الكهرباء في مصر تحولات رئيسية تتمثّل في ارتفاع قدرات مصر لإنتاج الطاقة الكهربائية مع اتجاه الدولة نحو دمج الطاقة التي يتم توليدها من مصادر متجددة، فضلًا عن توسع الدولة في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة وزيادة تدفق الطاقة عبر الحدود المصرية حيث تُساهم جميع هذه العوامل في تغيير مشهد الطاقة بشكل كبير وتلقي بتحديات جديدة أمام شبكة نقل الطاقة في مصر.