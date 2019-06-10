"طاقة البرلمان" تشيد بتصدي الشرطة لمافيا سارقي التيار الكهربائي

وجه النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تحية إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع قيادات الشرطة، على دورهم البطولي في مواجهة الإرهاب بجميع صوره، إضافة إلى دورهم أيضا في مكافحة جميع أنواع الجرائم الأخرى، والحفاظ على المال العام.



وقال طلعت السويدي، في بيان اليوم، إنه على الرغم من المهام الجسام الملقاة على عاتق وزارة الداخلية فإن شرطة الكهرباء نجحت في ضبط 66569 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد 61 مليونا و612 ألفا و141 جنيها، موجها التحية والتقدير لبواسل شرطة الكهرباء على هذا الجهد الكبير وطالب من المسؤولين صرف مكافآت مالية مناسبة لهم بعد تصديهم لمافيا سارقي التيار الكهربائي ومخالفي شروط التعاقد.