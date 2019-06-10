انطلاق الدورة التاسعة لمعرض "كتاب الدقى" يوليو المقبل

ينطلق معرض "كتاب الدقى المخفض" في دورته التاسعة خلال الفترة من 4 وحتى 8 يوليو المقبل، وتنظمه مجموعة "ميكروفون" بفيلا إبداع بالدقي.



يقام المعرض بالتعاون مع 35 دار نشر مصرية ودولية، ويقام على هامش المعرض العديد من الفعاليات الثقافية وحفلات التوقيع، والكتب المعروضة منها المستعمل والجديد، وهى متنوعة في المجالات كافة، من الفكر والأدب والفن وغيرها، وتعد مساحة للطلاب والباحثين على وجه الخصوص، حيث يعرض أكثر من 10 آلاف كتاب بأسعار مخفضة.



وينقسم المعرض إلى 7 أقسام: قسم الكتب العربية، قسم الكتب الإنجليزية، قسم الأطفال (عربي - ألعاب)، قسم الكتب المستعملة، والكتب والمجلات التراثية، قسم للكتب المجانية، قسم الخط العربى، قسم المشغولات اليدوية.

