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الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:58 ص

نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الليمون 50%

نقيب الفلاحين: انخفاض
عبدالناصرمحمد
dostor.org/2660260

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار الليمون انخفضت اليوم إلى 50%، في جميع أنحاء الجمهوية، ويباع اليوم كيلو الليمون في المزارع بـ20 جنيها وفي الاسواق 40 جنيها، بعد موجة الارتفاع الشديد في الأسعار حتى أمس.

وأشار أبوصدام، في تصريحات له اليوم، إلى أن هذا الانخفاض الشديد سببه الحملات المفاجئة التي قامت بها الأجهزة الرقابية لضبط الأسعار، وعزوف المواطنين عن الشراء، وتهافت مزارعي الليمون على جنيه طمعا في الربح مما أدى لزيادة المعروض، وهو الأمر الذي أجبر التجار على خفض الأسعار خوفا من تلف الثمار.

وأضاف أبوصدام أنه يتوقع أن يتوالى انخفاض الأسعار إلى أن يصل كيلو الليمون الى سعره الطبيعي (7 جنيهات للكيلو) خلال أيام قليلة، بعد الارتفاع الجنوني لأسعار الليمون، وانشغال وزارة الزراعة بتبرير هذا الارتفاع.

وأشار أبوصدام إلى أن الليمون رغم أنه ضروري إلا أنه ليس سلعة أساسية، واستخداماته محدودة، ولا يباع بالكيلو إلا لأغراض التخليل أو للمطاعم، وأن غالبية المواطنين يشترون الليمون بالثمرة الواحدة.

وأكد أن ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية في غير مواسمها أو لكارثة طبيعية (كارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها بصورة غير طبيعية) أمر طبيعي لا يبعث على القلق، مطالبا وزارتي الزراعة والتموين بدارسة دقيقة لفواصل العروات وسد العجز في الإنتاجية وقتها بكل الطرق المتاحة، داعيا المواطنين لعدم الانسياق وراء متصيدي الأزمات لإحداث ذعر أو إثارة بلبلة.

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