سكون وترقب يحيطان لجان الثانوية العامة بالغربية

سادت حالة من السكون المصحوب بالترقب أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الغربية، بعدما بدأ امتحان لجنة مادة الإحصاء، حيث انتظر بعض أولياء الأمور أبناءهم أمام أبواب اللجان، خاصة السيدات.



وقال محمد حمدي، ولي أمر الطالب عبدالوهاب، بمدرسة كشك الثانوية بزفتى، أنه أو زوجته يقومان بإيصال نجلهما وانتظاره، حتى يشعر بالدعم ويدع التوتر، قائلًا: لا أحد يعلم ما نعانيه حتى نحقق لهم الهدوء، ونأمن لهم مصاريف الدروس لكي يحصلوا العلم ويستطيعوا التركيز في الامتحان.



وانتظر عدد من أولياء الامور بناتهم وأولادهم أمام المدارس، ممنيين النفس بسهولة امتحان الإحصاء، مثل امتحان الاقتصاد.



وكانت محافظة الغربية، قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، والتي انطلقت يوم السبت الماضى، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أى حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن تجهيز 104 لجان على مستوى المحافظة، يؤدي فيها 34 ألفًا و532 طالبًا الامتحانات، ومن جانبه وجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، بضرورة توفير جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية.