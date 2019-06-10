القبض على عاطل تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بمصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل متهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة والخطف بمصر القديمة.



أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل بممارسة نشاط إجرامي فى مجال سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".



عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وقيامه بارتكاب (عدد 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب) وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموه بالسرقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.