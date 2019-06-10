أولياء الأمور عن أبنائهم: بيناموا وقت المذاكرة وحياتهم فيس بوك

أبدى عدد من أولياء الأمور غضبهم بعد تداول أخبار عن صعوبة مادة الاقتصاد والإحصاء اليوم، كما عبروا عن غضبهم لما يفعله بعض الأبناء من ترك المذاكرة، والانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي عبر هواتفهم المحمولة.



وقال أولياء الأمور من أمام اللجان: "عيالنا على طول نايمين ولا يفعلون شيء سوى تصفح الفيس بوك".



وتابع أولياء الأمور، النوم والموبيل والنسكافية السبب في فشل بعضهم.



وتوافد العديد من طلاب الثانوية العامة، من الصباح الباكر، اليوم الاثنين، وحرصوا على التواجد منذ الثامنة صباحا على الرغم من أن بداية الامتحان في التاسعة صباحا.



واصطحب عدد من الطالبات أولياء أمورهم للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهم، وحرصوا على الإمساك ببعض الملازم وأوراق المراجعات لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دخول اللجان وبدأ الامتحان.



وأعلنت مديرية التربية والتعليمية، عن استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت صباح يوم السبت الماضي الموافق 8 يونيو، بـ 14 لجنة موزعة علي مستوي المحافظة بإجمالي 2426 طالب وطالبة، للشعبتين العلمي والادبي، إلى جانب 3 مراكز توزيع بالمحافظة.