"الخارجية" تفتح باب التقديم للالتحاق بالسلك الدبلوماسى‎

فتحت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، باب التقديم فى مسابقة الالتحاق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، حيث يمتد التقديم إلى يوم الخميس ٢٧ يونيو الجاري ما عدا أيام الجمعة، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا.



وتقدم طلبات الالتحاق مباشرةً إلى مكتب مساعد وزير الخارجية لشئون السلك الدبلوماسي والقنصلي بمقر وزارة الخارجية بكورنيش النيل، وذلك بعد سحب ملف التقديم وملء الاستبيان.



وتتمثل المستندات المطلوبة للتقدم ما يلى:

١- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها وصورة ضوئية.

٢- شهادة المؤهل الدراسي الحاصل عليه وصورة ضوئية منه.

٣- صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى وزارة الخارجية.

٤- بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها.



ومن المقرر أن تعقد الامتحانات الخاصة بمسابقة عام ٢٠١٩ في الفترة من ٢٥ وحتى ٢٨ أغسطس القادم بمبنى الامتحانات بجامعة القاهرة.