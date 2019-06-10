محلل سعودي: قطر تحاول امتصاص غضب واشنطن قبل لقاء تميم وترامب

قال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، إن انقلاب وزير خارجية قطر على تصريحاته السابقة التي قال فيها إنه لا ينبغي لواشنطن تمديد العقوبات على إيران، واستبدالها بـ«نحترم سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران ولكن لدينا تقييمنا الخاص»، هي محاولة لامتصاص الغضب الأمريكي تجاه قطر بشأن علاقتها مع إيران قبيل لقاء أمير قطر، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وتواصل قطر التشبث بالعلاقات الإيرانية، رغم مرور عامين على الأزمة القطرية من جهة، وتفاقم التوترات بين واشنطن وطهران من جهة أخرى، داعية إلى إجراء محادثات بين الجانبين لسد الفجوة بينهما.



وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قطر ودولًا أخرى تجري محادثات مع إيران والولايات المتحدة، لإنهاء التصعيد وحث الجانبين على الاجتماع والتوصل لحل وسط.



وأوضح وزير الخارجية القطري قائلًا: «ما نحاول القيام به فعليًا هو سد الفجوة وإقامة محادثات بين إيران والولايات المتحدة، لأن التصعيد لن يكون مفيدًا لأي أحد في المنطقة».



ودعا الوزير القطري، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الإثنين، كلا من إيران والولايات المتحدة، للاجتماع وإيجاد حل وسط، معربًا عن اعتقاده بأنه عند مرحلة ما يجب أن يكون هناك تواصل بين الجانبين.