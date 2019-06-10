فيديو| محمد عساف يتخطي الـ100 مليون مشاهدة بـ"مكانك خالي"

تخطي المطرب محمد عساف حاجز الـ100 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من خلال أغنية "مكانك خالي".



وحرص محمد عساف على توجيه الشكر لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات "فيسبوك" و"إنستجرام"، على دعمهم له، وكتب عبارة "100 مليون مكانك خالي" ونشرها في الإنترنت.



أغنية "مكانك خالي" من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.



جدير بالذكر، أن أغنية عساف الجديدة "بصراحة" وهي باللهجة العراقية، التي أطقها منذ أيام، لاقت إعجابا كبيرا، وتجاوز عدد مشاهداتها 3.5 مليون شخص في 4 أيام، وهذه الأغنية أيضا من كلمات رامي عبود، وألحان علي صابر.