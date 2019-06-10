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الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:50 ص

تعليم الأقصر: لا شكاوى من امتحان الاقتصاد

تعليم الأقصر: لا
الأقصر – هدي الأمير
dostor.org/2660229

قال عبد اللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أو غرف عمليات الإدارات التعليمية بالمدن لم ترصد أية شكاوى من قبل الطلاب أو المراقبين، وكان الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

وأضاف خلال تصريحات لـ"الدستور" أن الطلاب لم يواجهوا أية مشكلات خلال اللجنة الأولى لهذا اليوم، وهذا يرجع إلى حالة الاستعداد المستمرة، والتي تضمنت توفير أماكن الاستراحات الملائمة لاستضافة المراقبين من المحافظات الأخرى، وتهيئة اللجان ليؤدي الطلاب أعمال الامتحانات وسط أجواء مستقرة وهادئة ومنظمة.

وكانت محافظة الأقصر أنهت كافة استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، في 21 لجنة موزعين على مراكز المحافظة الإدارية، حيث تضم المحافظة 6489 طالبًا وطالبة بالشعبتين العلمي والأدبي على مستوى مدارسها، فيما تم تجهيز 20 استراحة لمراقبي اللجان.

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