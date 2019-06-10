الأوروبي: بيان العشرين يفرض على واشنطن وبكين حل الخلاف التجاري

قال بيير موسكوفيتشي، مفوض الشئون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي اليوم، إن بيان وزراء مالية مجموعة العشرين الذي جاء فيه بأن التوترات التجارية "تكثفت"، يضع الولايات المتحدة والصين في مأزق من أجل حل نزاعهما التجاري.

أعرب موسكوفيتشي، الذي تحدث في طوكيو بعد حضوره اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في فوكوكا خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن أمله في أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق في قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا في وقت لاحق من هذا الشهر.

قال بيان وزراء مالية مجموعة العشرين الصادر يوم الأحد إن التجارة والتوترات الجيوسياسية قد "تكثفت"، مما زاد من المخاطر لتحسين النمو العالمي.

