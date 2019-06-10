الطاقة السعودي: روسيا لم تتخذ قرارا بشأن تمديد اتفاق أوبك

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الإثنين، إن روسيا هي مصدر النفط الوحيد الذي لم يتخذ قرارا حتي الآن بشأن الحاجة إلى تمديد اتفاق الإنتاج العالمي بين أوبك وحلفائها حتى نهاية العام.



وأشار الفالح في تصريحات من موسكو، أوردتها قناة "العربية الحدث"، إلى "أنه قد يكون لديه فرصة أخيرة مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك لبحث الاتفاق هذا الشهر في اجتماع مجموعة العشرين في اليابان قبل أن تعقد أوبك وحلفاؤها اجتماعا بشأن سياسة الإنتاج في فيينا.



وأضاف الفالح أن أرامكو السعودية ترغب في توقيع اتفاق مع نوفاك بشأن مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي، معربا عن أمله في أن توافق نوفاك على عرض أرامكو.



وتابع "إن الاستثمارات في مشاريع أو حقوق ملكية بشركة سيبور الروسية للبتروكيماويات قد تهم المملكة، وإن أرامكو السعودية تدرس أيضا مشاريع الغاز الطبيعي المسال لشركتي روسنفت وجازبروم".



وكان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قد صرح في وقت سابق، بأن دول أوبك لا تشك في الحاجة لتمديد اتفاق إنتاج النفط العالمي، مشيرا إلى أن الموقف يعتمد علي موقف حلفاء أوبك.