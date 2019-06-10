شكوى أمام"مجلس حقوق الإنسان" بجنيف لفضح انتهاكات قطر

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن تعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري بقطر يمثل انتهاكا لكافة المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد عدم جواز اعتقال أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.



وأدان "عابد" فى بيان له أصدره اليوم، ما قامت به السلطات القطرية من اعتقال المواطنين المصريين وليد عبد العزيز وعلي محمد سالم منذ نحو 7 أشهر دون تُهم أو حتى اطلاع ذويهم على أية تفاصيل تفيد بظروف أو أسباب احتجازهم ومنعتهم من التواصل معهم، مطالبا السلطات القطرية الإفراج الفورى عنهما.



وأعلن النائب علاء عابد أنه كمحام دولى سوف يتقدم بشكوى قانونية وحقوقية للوقوف إلى جانب الضحايا وطرح هذه الشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان والذي تنعقد دورته رقم 41 بجنيف خلال الفترة من 24 يونيو و12 يوليو المقبل بعد قيام الدوحة بمثل هذه الانتهاكات الخطيرة،إضافة الى التقدم بمذكرة للمقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة خاصة أن مثل هذه الإجراءات قانونية وتكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.



وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه سوف يفضح هذه السياسات من النظام الإرهابى القطرى ممثلا فى تميم بن حمد وعصابته الإجرامية أمام العالم كله، وأمام جميع المحافل الدولية، بعد قيامه بمثل هذه الجرائم المخالفة للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.