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تكنولوجيا
الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:47 ص

رغم القائمة السوداء.. ترامب يضع "شرطا" قبل التساهل مع هواوي

ترامب
ترامب
وكالات
dostor.org/2660006

قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الأحد، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد يخفف من القيود الأميركية على هواوي إذا تم تحقيق تقدم في المفاوضات التجارية مع الصين، لكن في حالة عدم التوصل لاتفاق فإن واشنطن ستواصل فرض الرسوم الجمركية لخفض العجز التجاري.

وأضاف منوتشين "أعتقد أن ما يقصده الرئيس هو أن تحقيق تقدم فيما يتعلق بالتجارة قد يجعله مستعدا للقيام ببعض الأمور المتعلقة بهواوي... إذا حصل على ضمانات بعينها من الصين"، وتابع قائلا: "لكن تلك أمور تتعلق بالأمن القومي".

وفرضت واشنطن رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية ثم شددتها بعد ذلك في محاولة لتقليل العجز في الميزان التجاري بين البلدين ولمكافحة ما وصفته بالممارسات التجارية غير العادلة.

كما اتهمت الولايات المتحدة شركة هواوي تكنولوجيز الصينية العملاقة للاتصالات بالتجسس وسرقة حقوق الملكية الفكرية وهي اتهامات تنفيها الشركة.

وأدرجت واشنطن شركة هواوي في قائمة سوداء تمنع عمليا الشركات الأميركية من العمل معها ومارست ضغوطا على حلفائها لوقف التعامل مع هواوي متعللة بأن الشركة قد تستخدم التكنولوجيا التي تطورها في التجسس لصالح بكين.

وقال منوتشين إن الولايات المتحدة على استعداد لإبرام اتفاق مع الصين، ولكنها مستعدة أيضا للإبقاء على الرسوم الجمركية الإضافية إذا اقتضت الحاجة.

وأضاف "إذا أرادت الصين المضي قدما وإبرام اتفاق فنحن مستعدون للمضي قدما بالشروط التي وضعناها.

وإذا لم ترغب الصين في الإقدام على ذلك فإن الرئيس ترامب راض تماما عن الاستمرار في فرض الرسوم الجمركية لإعادة التوازن للعلاقة" بين البلدين.

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