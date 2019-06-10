توافد أولياء الأمور على أبوب اللجان للاطمئنان على أبنائهم (صور)

توافد العديد من أولياء الأمور على أبوب مدرسة المهندس محمد مكاوي يعقوب، بعد انتهاء امتحان مادة الاقتصاد، للاطمئنان على أبنائهم، والتخفيف من حدة التوتر التي يعانوا منها.



وتوافد العديد من طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم الاثنين، على مقار اللجان الامتحانية، حيث يؤدى الطلبة امتحانهم اليوم في مادتي الاقتصاد والاحصاء.



وحرص عدد من أولياء الأمور على انتظار أبنائهم أمام المدرسة، للاطمئنان عليهم.



وقام المعلمين بالمدرسة بتفتيشهم، قبيل الدخول إلى مقار اللجان الامتحانية.



ويؤدى امتحانات الثانوية العامة، 7640 طالبا وطالبة بمحافظة أسوان، حيث إنه تم توزيعهم على 27 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، ومن المقرر أن تستمر حتى 3 يوليو المقبل.



واللجان موزعة كالتالي: 7 بمركز أسوان، ولجنتان بمركز دراو، و5 لجان بمركز كوم أمبو، بالإضافة إلى 4 لجان بمركز نصر النوبة، و9 لجان بمركز إدفو.