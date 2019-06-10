"ثقب الأمل".. سبيل الأمهات للاطمئنان على أبنائهم في امتحانات الثانوية

انتهي منذ قليل، طلاب الثانوية العامة، من تأدية امتحان مادة الاقتصاد، وعقب انتهاء الوقت قام أولياء الأمور بالتوجه لبوابة مدرسة الوراق الثانوية بنات، بمنطقة الوراق، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، للاطمئنان على أبنائهم.



وتنوعت وسائل الرؤية ما بين سور المدرسة والثقب الموجود في البوابة، وطمئن عدد من الطالبات أمهاتهن، وأكدوا سهولة الامتحان وأنه بمستوى الطالب المتوسط.



وكان قد توافد العديد من طلاب الثانوية العامة، من الصباح الباكر، اليوم الاثنين، على مدرسة الوراق الثانوية بنات، بمنطقة الوراق، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، لتأدية امتحاني الاقتصاد والإحصاء، وحرصوا على التواجد منذ الثامنة صباحا على الرغم من أن بداية الامتحان في التاسعة صباحا.



واصطحب عدد من الطالبات أولياء أمورهم للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهم، وحرصوا على الإمساك ببعض الملازم وأوراق المراجعات لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دخول اللجان وبدأ الامتحان.



واعلنت مديرية التربية والتعليمية، عن استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت صباح يوم السبت الماضي الموافق 8 يونيو، بـ 14 لجنة موزعة علي مستوي المحافظة بإجمالي 2426 طالب وطالبة، للشعبتين العلمي والادبي، إلى جانب 3 مراكز توزيع بالمحافظة.