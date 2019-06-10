من خلف الأبواب الحديدية.. الأهالي يطمئنون على أبنائهم

شهدت لجنة عابدين التابعة لمنطقة باب اللوق توافد أهالي طلاب الثانوية العامة على أبواب المدرسة للاطمئنان على أبنائهم مقدمين لهم العصير والمياه عقب انتهاء امتحان مادة اللغة العربية.



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، أمس الأول، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.



وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبة وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).