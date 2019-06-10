"الامتحان كويس".. طالبات الثانوية يطمئن أولياء أمورهن بالإسكندرية

بابتسامة وعلامة النصر وقفت طالبات مدرسة المنار الثانوية للغات بوسط الإسكندرية، بعد انتهاء امتحان الاقتصاد بأعلى سور المدرسة، لطمئنة أولياء أمورهن المتراصين خارج أسوار المدرسة.



وتبادل الطالبات مع امهاتهن الضحكات والإشارات مرددين "الامتحان كويس.. هننجح"، وارتسمت على وجوههم علامات السعادة والفرحة، الأمر الذي جعل الأمهات تردد عبارات "الحمد لله"، والدعاء لهن في باقي المواد.



وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالب وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).



كما تعقد الامتحانات لـ 373 طالبا وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا حتى تاريخه.