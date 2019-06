4 سيناريوهات لنهاية العالم.. تقديم عقارب الساعة "ليوم القيامة" دقيقتين

التهديدات الرئيسية على حياة البشر تتمثل في الأوبئة والحرب النووية والكوارث الطبيعية وسقوط الكويكبات على الأرض. بحسب التقرير المنشور على موقع How Will The World End.



من أكثر التهديدات خطورة، بحسب هذا التقرير هو انتشار مرض السل الرئوي. فوفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية أصيب بهذا المرض عام 2017 أكثر من عشرة ملايين شخص توفي مليونان منهم.



ولو استمر انتشار المرض بهذه الوتائر فإنه سيقضي على البشرية خلال أقل من خمسة آلاف سنة. والتهديدات الأخرى هي الملاريا وحمى إيبولا والتهاب السحايا.



كما تحتل التهديدات النووية المرتبة الثانية في احتمال انقراض البشرية. في هذه السنة تم تقديم عقارب الساعة الرمزية "ليوم القيامة" دقيقتين قبل "منتصف الليل".



ويعتبر الاحترار العالمي التهديد الآخر للحياة على الأرض. ويشير العلماء إلى أنه إذا حافظنا على ارتفاع درجات الحرارة بمعدل 0.2 درجة سنويا فإنه خلال 10 سنوات سوف ترتفع درجات الحرارة في العالم بمقدار 44 درجة مئوية بحلول عام 2136، بعدها سوف يرتفع مستوى المياه في المحيطات والبحار بحيث يغطي جميع مساحات اليابسة على الكرة الأرضية.



والخطر الكارثي الرابع هو اصطدام كويكب بالأرض. هذا الاحتمال ضئيل مقارنة بالتهديدات الأولى بحسب معدي التقرير. ولكن في حال سقوط كويكب ما، مثل كويكب "فلورنس" الذي قطره 5 كلم، فسوف يقضي على حياة 1.2 مليار إنسان.



استند معدو التقرير إلى 50 مصدرا معلوماتيا مختلفا بما فيها هيئة الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، المركز الأوروبي للسيطرة والوقاية من الأمراض ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".