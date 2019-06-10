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الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:38 ص

ظاهرة فلكية مثيرة.. شاهدها بالعين المجردة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2659981

في ظاهرة فلكية مثيرة، يواجه كوكب المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، الأرض، وسيكون في أقرب نقطة له، لذا لن يحتاج محبو الظواهر الفلكية إلى شراء معدات خاصة لرؤية الحدث الهام.

وأعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أن كوكب المشتري سيواجه الأرض وسيكون في أقرب نقطة له من كوكبنا، الاثنين.

وتحدث هذه الظاهرة السنوية عندما يكون المشتري والشمس على خط واحد مع الأرض.

وذكر خبير فلكي أن وجود كوكب المشترى في وضع مقابلة مع الشمس يتكرر نتيجة حركته في مداره حول الشمس في الأوقات التالية: 14 يوليو 2020 و20 أغسطس 2021 و26 سبتمبر 2022.

وسيكون ذلك العملاق الغازي (المشتري) مضاء بالكامل بواسطة الشمس مما يجعله أكثر إشراقا ليلا في السماء، بحسب ما ذكر موقع شبكة "سي بي إس" نيوز الأميركية.

إلا أن رؤية الأقمار الأربع الضخمة الخاصة بكوكب المشتري، وهو الأضخم في المجموعة الشمسية، لن يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وسيتحتم على محبي مشاهدة هذه الظاهرة الفريدة استخدام المناظير أو التلسكوبات الصغيرة لتأمين رؤية أوضح، بحسب ما أوضحت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

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