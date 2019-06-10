مدرب إيطاليا: نحقق خطوات جيدة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية

بعد أن خطف الأضواء في الجولات الثلاث الأولى من مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، من خلال التألق التهديفي والصلابة الدفاعية، يتطلع المنتخب الإيطالي إلى مواصلة عروضه الجيدة، عندما يستضيف منتخب البوسنة والهرسك، غدًا الثلاثاء في تورينو.



وحقق المنتخب الإيطالي، الانتصار الثالث له على التوالي وتغلب على نظيره اليوناني في عقر داره بثلاثية نظيفة، لينفرد بصدارة المجموعة العاشرة بالتصفيات برصيد 9 نقاط.



وسجل المنتخب الإيطالي، إجمالي 11 هدفًا خلال المباريات الثلاث ولم تهتز شباكه بأي هدف، وذلك مع نهاية العام الأول لروبرتو مانشيني في منصب المدير الفني للفريق.



وحسم المنتخب الإيطالي مباراته أمام اليونان في الشوط الأول عبر 3 أهداف خلال 10 دقائق، وقد أبدى مانشيني سعادته بالفوز، لكنه أشار إلى أن الفريق كان من الممكن أن يضغط بشكل أكبر.



وقال مانشيني "نحقق خطوات متقدمة في مشروعنا لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل".



وعانى المنتخب الإيطالي لفترة طويلة من تراجع القدرة التهديفية، وقد أخفق في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بعد أن سجل ثلاثة أهداف فقط خلال آخر ست مباريات في مشواره بالتصفيات.



ويدرك المنتخب الإيطالي صعوبة مواجهة منتخب البوسنة والهرسك الذي يضم إيدين دجيكو مهاجم روما، وصانع الألعاب ميراليم بيانيتش.