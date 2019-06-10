القاهرة : الإثنين 10 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:52 م

ملحمة «دمياط للأثاث»: 130 ألف فرصة عمل وإنقاذ الصناعة من التدهور
12:26 م

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
رياضة
الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:34 ص

مدرب إيطاليا: نحقق خطوات جيدة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية

لروبرتو مانشيني
لروبرتو مانشيني
وكالات
dostor.org/2659973

بعد أن خطف الأضواء في الجولات الثلاث الأولى من مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، من خلال التألق التهديفي والصلابة الدفاعية، يتطلع المنتخب الإيطالي إلى مواصلة عروضه الجيدة، عندما يستضيف منتخب البوسنة والهرسك، غدًا الثلاثاء في تورينو.

وحقق المنتخب الإيطالي، الانتصار الثالث له على التوالي وتغلب على نظيره اليوناني في عقر داره بثلاثية نظيفة، لينفرد بصدارة المجموعة العاشرة بالتصفيات برصيد 9 نقاط.

وسجل المنتخب الإيطالي، إجمالي 11 هدفًا خلال المباريات الثلاث ولم تهتز شباكه بأي هدف، وذلك مع نهاية العام الأول لروبرتو مانشيني في منصب المدير الفني للفريق.

وحسم المنتخب الإيطالي مباراته أمام اليونان في الشوط الأول عبر 3 أهداف خلال 10 دقائق، وقد أبدى مانشيني سعادته بالفوز، لكنه أشار إلى أن الفريق كان من الممكن أن يضغط بشكل أكبر.

وقال مانشيني "نحقق خطوات متقدمة في مشروعنا لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل".

وعانى المنتخب الإيطالي لفترة طويلة من تراجع القدرة التهديفية، وقد أخفق في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بعد أن سجل ثلاثة أهداف فقط خلال آخر ست مباريات في مشواره بالتصفيات.

ويدرك المنتخب الإيطالي صعوبة مواجهة منتخب البوسنة والهرسك الذي يضم إيدين دجيكو مهاجم روما، وصانع الألعاب ميراليم بيانيتش.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ 5 أيام

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ اسبوع

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

منذ أقل من شهر

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

الآن

تفتيش ذاتي للطلبة والطالبات بالغربية قبل دخول لجان الثانوية (فيديو)

الإحصاء: 63% زيادة في أسعار الليمون خلال شهر.. وتراجع الخضروات

مراجعات اللحظات الأخيرة تتصدر المشهد أمام لجان الثانوية بالغربية (صور)

وصول منتخبي نيجيريا وزيمبابوي لكرة القدم إلى القاهرة

ads
الأكثر قراءة

تداول أجزاء من امتحان الاقتصاد عبر "السوشيال ميديا".. والتعليم ترد

مصير الدوري.. الخطيب يرفض مقترح الوزير

الباز يكشف حقيقة وفاة "لسان الشيطان" معتز مطر في حادث سير بتركيا

قيادي إخواني: أبو تريكة مش مصري وهذه أصوله

ألبومات الصور

تحصيل 256 ألف جنيه غرامات إشغالات بحي وسط الإسكندرية

ضبط سيارة تحمل عبارات خادشة للحياء بالدقهلية

المستشار بهاء أبوشقة يعرض تعديل قانون المحكمة الدستورية

أول جلسة للبرلمان بعد عيد الفطر المبارك

رياضة

الصحف الفرنسية تشيد بفوز نادال ببطولة رولان جاروس للتنس للمرة الثانية عشرة

كوبا أمريكا: ماتورانا مستشارا فنيا لمنتخب فنزويلا

ساوثجيت: إنجلترا تريد أكثر من الوصول إلى الدور قبل النهائي

نجم الساعة

رئيس مدينة الفشن ببني سويف يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات

الأكثر قراءة

تداول أجزاء من امتحان الاقتصاد عبر "السوشيال ميديا".. والتعليم ترد

مصير الدوري.. الخطيب يرفض مقترح الوزير

الباز يكشف حقيقة وفاة "لسان الشيطان" معتز مطر في حادث سير بتركيا

قيادي إخواني: أبو تريكة مش مصري وهذه أصوله

الرئيس نيوز

إحالة 22 موظفا بالإسكندرية للمحاكمة فى إهدار مليار جنيه مستحقات شواطئ

بالانفوجراف: رئاسة الوزراء ترصد تحولات الإعلام الأجنبي تجاه الاقتصاد المصري

"مذبحة السويس".. أم تقتل طفليها وتحاول الانتحار

طارق شوقي: معظم جامعات العالم لديها صندوق لدعم التعليم

"الفلاحين": انخفاض سعر الليمون 50%.. 40 جنيها في الأسواق

كشكول

بدء امتحان الإحصاء لـ595 ألف طالب بالثانوية العامة

"الهبد والتأليف" يسودان امتحان الاقتصاد بلجان "طما"

تباين ردود فعل الطلاب حول "صعوبة" الاقتصاد

السفير الفرنسي بالقاهرة: الجامعة الفرنسية الوحيدة التي تمنح شهادة مزدوجة

عميد لغة عربية الأزهر بأسيوط يتفقد لجان الامتحانات

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

"الموضوع بجد".. تذاكر صعود لرحلة متوجهة إلى المريخ

4 سيناريوهات لنهاية العالم.. تقديم عقارب الساعة "ليوم القيامة" دقيقتين

ظاهرة فلكية مثيرة.. شاهدها بالعين المجردة

الصحة

سياحة "الجنان المفقودة" خطر كارثى على الصحة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎