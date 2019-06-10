البيزو يرتفع بعد اتفاق أمريكي مكسيكي.. واليورو يهبط

ارتفع البيزو المكسيكي أكثرمن اثنين بالمئة اليوم الإثنين، بعد توصل الولايات المتحدة والمكسيك

لاتفاق بشأن الهجرة لتجنب حرب رسوم جمركية، مما دعم انتعاش شهيةالمستثمرين للمخاطرة وعزز الدولار وهبط بالين الذي يعتبر ملاذا آمنا.



ولجأ المستثمرون في الصرف الأجنبي للملاذ الآمن في الين في الاسابيع الأخيرة بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك مما أحدث هزة في ثقة المستثمرين.



واليوم الإثنين، تعافى الدولار بعدما تخلى المستثمرون عن الين واليورو. وقال بعض المحللين إن العملة الأمريكية ينبغي أن تنتعش بعد أن أدرك المستثمرون أن تقييمهم لمسار خفض أسعار الفائدة من

جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) متفائل للغاية.



وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 96.824. وزادت العملة الأمريكية مقابل اليورو بالنسبة ذاتها إلى 1.1304 دولار مع تعرض العملة الموحدة لضغوط بعدما قالت مصادر لرويترز إن صانعي القرار في

البنك المركزي الأوروبي منفتحون على خفض أسعار الفائدة إذ استمر النمو الاقتصادي ضعيفا.



وارتفع البيزو المكسيكي أكثر من اثنين بالمئة إلى 19.2275 بيزو مقابل الدولار بعد استئناف التداولات لأول مرة عقب اتفاق الهجرة يوم الجمعة.



وفقدت العملة اليابانية 0.4 بالمئة لتنزل إلى 108.65 ين بعدما سجلت في وقت سابق أضعف مستوى منذ أواخر مايو أيار، على الرغم من أنها تظل مرتفعة 3.3 بالمئة عن مستوياتها المسجلة في أبريل.



وتأثر الجنيه الاسترليني بتعافي الدولار ليفقد 0.2 بالمئة إلى 1.2709 دولار.