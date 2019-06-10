وزير التنمية المحلية: ندعم كافة المبادرات المجتمعية للتخلص من القمامة

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدولة تعمل بقوة للتخلص من تراكمات القمامة، حفاظا على البيئة.



وشدد خلال جولة تفقدية بمدينة 15 مايو، على أهمية توفير شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المخلفات برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين في هذ المجال من الإدارة المحلية.



وأضاف أن الوزارة تدعم كافة المبادرات المجتمعية خاصة التي يقوم بها الشباب للمساعدة في حل مشكلة القمامة بالمحافظات.



وقال إن الحكومة تسعى إلى رفع معدلات نظافة الشارع خاصة فى الأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان في كافة المحافظات حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فيما يخص مشكلة القمامة في وقت سريع.



وأشار إلى الأهمية التي توليها الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين بكافة المحافظات تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.