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اقتصاد
الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:29 ص

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران - طارق عتمان
dostor.org/2659963

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 13963 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2107 نقاط، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 17332 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 601 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12%، ليصل إلى مستوى 1534 نقطة.

وشهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الإثنين 10 يونيو 2019 في عدد من البنوك العاملة بمصر، وذلك بعد موجة من التراجعات شهدها الدولار خلال الفترة الأخيرة، والتي بلغت أكثر من جنيه وعشرة قروش منذ بداية العام الجاري 2019.

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