وزير التنمية المحلية يتفقد مجمع خدمات معالجة القمامة بـ 15 مايو

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم، مجمع تقديم خدمات المعالجة للتخلص من القمامة بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة التابع للشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة (إيكارو)، للوقوف على تعاملات المحافظة الخاصة بمنظومة النظافة الجيدة.



شارك الوزير، الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة، والدكتور هشام شريف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة والشركة.



وشارك في الزيارة رئيس مجلس أمناء مدينة 15 مايو وعدد من أعضاء المجلس عن السكان.



ومن المقرر أن يتفقد الوزير مصانع تدوير القمامة لقياس جاهزية محافظة القاهرة لبدء تطبيق منظومة النظافة الجديدة