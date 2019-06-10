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تقارير ومتابعات
الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:29 ص

متبرعين "المياه" من أمام اللجان: "بنساعد الناس علشان الجو حر"

متبرعين المياه من
هاني سميح – محمد ممدوح
dostor.org/2659960

شهدت لجان الثانوية العامة، اليوم، طقس شديد الحرارة الذي جعل أولياء الأمور في حالة من التوتر أثناء تأدية أبنائهم لامتحان مادتي الإحصاء والاقتصاد، وفي ظل تلك الأجواء ابتعدت الأمهات عن أبواب المدارس كالمعتاد للبحث عن مكان أمن بعيدا عن أشعة الشمس، حتى ظهر بعض الرجال يحملون زجاجات من المياه ليوزعونها على أولياء الأمور.

من أمام مدرسة المنيرة الإعدادية للبنات وقف أحد أولياء الأمور حاملا أكياس بلاستيكية تملؤها زجاجات المياه الباردة ليقوم بتوزيعها على الأمهات الجالسات أمام المدارس في انتظار انتهاء ابنائهم من تأدية الامتحان، وعن السبب "الجو الحار والناس دي منامتش من امبارح..بوزع عليهم مياه علشان ظروف الجو ومستني كرم ربنا في نجاح ابني".

أشعة الشمس الشديدة منعت عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة من التواجد بمحيط لجان المدارس، والأنتظار لحين أنتهاء أمتحان مادة الاقتصاد للأطمئنان علي أبنائهم بينما كان دور الرجال في الساحة الخارجية هو مساعدة الأمهات في اجتياز تلك الساعات العصيبة المصاحبة حالات التوتر بتوزيع المياه الباردة والعصائر الطازجة لتقليل الضغط النفسي عليهم ومواجهة الموجة الحارة.

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