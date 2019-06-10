شعراوي يستمع إلى شرح تفصيلي من شركة إدارة المخلفات بـ 15 مايو

نظم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جولة تفقدية لمجمع تقديم خدمات المعالجة للتخلص من القمامة، بمدينة 15 مايو، والتابع للشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "إيكارو".



وخلال الزيارة استمع الوزير إلى شرح تفصيلى من الدكتور هشام شريف وعدد من المهندسين العاملين بالشركة حول مراحل تشغيل عملية إدارة المخلفات البلدية الصلبة التي تتم في المجمع حيث أنه يعمل بطاقة ٢٥٠٠ طن إلى ٣٠٠٠ طن في اليوم، وتتضمن مراحل التشغيل أيضًا عمليات الفرز والتدوير للمخلفات وصولًا إلى كل من الكومبوست ووقود المرفوضات (RDF ) وكذا إدارة عملية الدفن الصحى للمرفوضات.



كما تفقد شعراوى وقيادات الشركة والوزارة كافة مراحل منظومة الفرز وإنتاج السماد العضوي ومعمل مراقبة الجودة للسماد والـ (RDF )، وإنتاج بدائل الوقود واختتم الوزير الجولة التفقدية في المجمع بزيارة منظومة الدفن الصحي للمخلفات.