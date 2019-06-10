اليوم.. البرلمان يناقش مشروعات قوانين بشأن البترول والثروة المعدنية

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم، عدة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة منها قوانين تتعلق بالبحث عن البترول ومشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.



وتتضمن صلاحيات هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا وفقا لما جاء بمشروع القانون عدد من المهام منها تمويل البحث العلمى والتنمية التكنولوجية وتشجيع الاستفادة بنتائجه والاشتراك في وضع الخطة العامة للدولة ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا ودعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلميةو استغلال مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها الهيئةو تمويل سفر الباحثين إلى الخارجو إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى والاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التى تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية.



أما مشروع القانون الثاني الذي سيناقشه المجلس اليوم فهو مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية جمهورية مصر العربية.